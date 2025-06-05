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На фронті майже 170 боїв: понад 60 атак ворога захлинулось на Покровському напрямку

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 червня 2025, 08:18
На фронті майже 170 боїв: понад 60 атак ворога захлинулось на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на всіх ділянка фронту відбулося 169 бойових зіткнень, на Покровському напрямку захисники відбили 61 атаку ворога, Курський плацдарм росіяни атакували 31 раз.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

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На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

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Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

На Гуляйпільському,  Оріхівському та  Придніпровському напрямках наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
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