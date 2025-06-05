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Трамп перенаправляє на Близький Схід частини ракет, які Україна використовує проти дронів РФ – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 5 червня 2025, 09:05
Трамп перенаправляє на Близький Схід частини ракет, які Україна використовує проти дронів РФ – ЗМІ
Трамп, фото з Facebook

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам. 

Джерело: The Wall Street Journal, "Європейська правда"

Деталі: У публікації йдеться, що минулого тижня Пентагон непублічно повідомив Конгрес про те, що ці підривники тепер передаються підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

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Видання зазначає, що цей крок відображає зменшення прихильності Пентагону до підтримки України, яка захищається від агресії РФ.

Минулого місяця глава оборонного відомства Піт Гегсет  у внутрішній службовій записці наказав надати підривники ВПС США навіть попри той факт, що спочатку їх закупили для України.

Пентагон повідомив комітету зі збройних сил Сенату в раніше нерозкритому повідомленні, що потреба американських військових у підривниках є "терміновою проблемою, виявленою міністром оборони".

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Американське оборонне відомство відхилило прохання про коментарі.

Відправку Україні цих підривників схвалила ще попередня адміністрація на чолі з Джо Байденом.

Підривники призначені для новітньої системи високоточної зброї. США надали цю технологію Україні кілька років тому, і українці використовували її в ракетній системі "земля-повітря" для захисту від російських безпілотників, а Пентагон високо оцінив її ефективність.

Військово-повітряні сили адаптували ракети таким чином, щоб їх можна було запускати з винищувачів F-16 і F-15E проти безпілотників. Система дешевша, ніж ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder і AMRAAM.

Неназваний помічник конгресмена похвалив Пентагон за оперативне повідомлення законодавців про своє рішення перенаправити детонатори, щоб Конгрес міг врахувати його під час обговорення бюджету.

Однак інший помічник у Конгресі виступив із критикою: "Відмова Україні у вкрай необхідній зброї в цей критичний момент війни немислима".

"Відсутність пояснення необхідності цього кроку наводить на думку, що він може бути каральним", – додав він.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

Раніше Трамп запевняв, що США продовжать відправляти Україні зброю, але висловив сподівання, що припинення вогню вдасться досягти швидко.

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