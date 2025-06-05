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Угода про надра: Україна та США вирішують, як запустити фонд відбудови вже цьогоріч

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 червня 2025, 09:09
Угода про надра: Україна та США вирішують, як запустити фонд відбудови вже цьогоріч
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент під час підписання угоди щодо мінералів, Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна і США обговорили, як зробити так, щоб інвестиційний фонд відбудови в рамках так званої "угоди про надра" запрацював вже цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на є Reuters

Деталі: Українська міністерка, яка наразі перебуває з візитом у Вашингтоні, також зазначила, що перше засідання фонду очікується в липні.

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Свириденко у середу провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду.

"Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити так, щоб цей фонд запрацював протягом цього року", – сказала вона журналістам.

За словами Свириденко, на першому засіданні правління цього фонду у липні планують обговорити, "що буде стартовим капіталом для початку роботи цього фонду".

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"І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", – додала вона.

Що було раніше:

  • Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.
  • 13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статтіКопалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються

УкраїнаСША
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