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Сенат готовий дати Трампу більше інструментів проти Путіна, і це будуть не пряники – Грем

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 червня 2025, 09:38
Сенат готовий дати Трампу більше інструментів проти Путіна, і це будуть не пряники – Грем
Ліндсі Грем, фото: Getty Images

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат готовий найближчим часом надати президенту США Дональду Трампу "більше інструментів" проти правителя РФ Володимира Путіна, "враховуючи його поведінку".

Джерело: Грем у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Грема, він завжди вважав Трампа "єдиною людиною, – яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо".

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Водночас він натякає на необхідності змінити підхід до РФ.

Пряма мова: "Зрозуміло, що, з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі, і це буде не пряник".

Деталі: Він додав, що цінує той факт, що Трамп "вступив у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів". "Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього", – зазначив сенатор.

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Що було раніше:

  • Сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
  • Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.
  • Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

СШАТрампПутін
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