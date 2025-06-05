Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія скинула чотири КАБи на центр Херсона: постраждали дві людини

Анастасія ПроцЧетвер, 5 червня 2025, 09:39
Росія скинула чотири КАБи на центр Херсона: постраждали дві людини
фото: Херсонська обласна прокуратура

5 червня російська армія скинула чотири керовані авіабомби на центр Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю Херсонської ОВА та зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Наразі відомо про двох поранених чоловіків.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Прокудіна: "Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади".

Реклама:

Деталі: За його словами, упродовж пʼятнадцяти хвилин по центру міста вдарили чотирма КАБами.

Наразі відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом наших лікарів. 

Також рятувальники визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилась.

РЕКЛАМА:

Повідомляється, що пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Херсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони вразили установки "Іскандер" у Брянській області РФ
оновлено, фотоРФ атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина
Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн – ЗМІ
Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові
Путін провів телефонну розмову з Папою Римським
В МОУ пояснили, що чекає на "обмежено придатних", які не встигли пройти ВЛК до 5 червня
Усі новини...
Херсон
У Херсоні безпілотник росіян вбив мешканця – ОВА
Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА
Росіяни атакували медичну автівку у Херсоні: є загиблий та поранені
Останні новини
11:56
Падіння цін змушує нафтові компанії урізати бюджети
11:44
У НАТО готують дозвіл на фінансування України союзниками за двома лініями – джерела
11:43
"США мчить у боргове рабство": Маск знову розніс головний податковий закон Трампа
11:43
фотоУ військовій частині вимагали з бійця 200 тисяч за повернення із СЗЧ на не бойову посаду
11:30
В Києві обмежуватимуть рух вантажівок через спеку
11:18
Курс валют у банках на 5 червня: скільки коштує долар та євро
11:16
Українська компанія Skyeton вироблятиме дрони Raybird в Євросоюзі
11:10
У Росії дедалі більше галузей показують падіння
10:54
відеоСили оборони вразили установки "Іскандер" у Брянській області РФ
10:50
Студенти-діти захисників отримають компенсацію вартості навчання
Усі новини...
Реклама:
Реклама: