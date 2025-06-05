Росія скинула чотири КАБи на центр Херсона: постраждали дві людини

5 червня російська армія скинула чотири керовані авіабомби на центр Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю Херсонської ОВА та зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Наразі відомо про двох поранених чоловіків.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Прокудіна: "Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади".

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Деталі: За його словами, упродовж пʼятнадцяти хвилин по центру міста вдарили чотирма КАБами.

Наразі відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом наших лікарів.

Також рятувальники визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилась.

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Повідомляється, що пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.