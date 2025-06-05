Сили оборони вразили установки "Іскандер" у Брянській області РФ

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Сили оборони України сьогодні завдали точного ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ поблизу міста Клінци у Брянській області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що ворожий підрозділ 26-ї ракетної бригади готував удар, ймовірно, по Києву. Завдяки оперативній розвідці і координації дій українських підрозділів вдалося випередити атаку.

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Внаслідок удару одна російська пускова установка оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" здетонувала, ще дві, за попередніми оцінками, зазнали серйозних ушкоджень.

Втрати ворога уточнюються. Постраждалих серед цивільного населення немає.