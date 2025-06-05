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У військовій частині вимагали з бійця 200 тисяч за повернення із СЗЧ на не бойову посаду

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 червня 2025, 11:43
У військовій частині вимагали з бійця 200 тисяч за повернення із СЗЧ на не бойову посаду
фото прокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від бійців, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

Дослівно Бюро: "Верховна Рада ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.

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Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру "платною". Вони пропонували бійцям за 3 тисячі доларів США повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій".

Деталі: Слідством установлено, що в квітні 2025 року військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, виявив намір повернутись до лав ЗСУ. У зв’язку із закінченням строків добровільного повернення, йому повідомили, що подальший порядок дій йому роз’яснить представник військової частини.

У травні 2025 року підозрюваний у військовому званні "молодший сержант", діючи як посередник, зателефонував військовослужбовцю та запропонував за грошову винагороду в сумі щонайменше 200 000 грн сприяння у переведенні з резервного батальйону до іншої військової частини, закритті кримінального провадження, а також призначенні на посаду, не пов’язану з виконанням бойових завдань.

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Вимушено погодившись на пропозицію, військовослужбовець звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем, зазначають у прокуратурі.

Під час особистої зустрічі з іншим посадовцем військової частини, підозрюваний, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами, знову наголосив на необхідності передачі неправомірної вигоди – цього разу у розмірі 3 000 доларів. У разі відмови він погрожував переведенням до бойової бригади.

29 травня військовослужбовець передав підозрюваному перший транш неправомірної вигоди в сумі 2 000 євро. Після цього його призначили на посаду водія-заправника автомобільного відділення.

2 червня молодший сержант отримав другу частину хабаря в розмірі 40 000 грн поблизу одного з гіпермаркетів міста Миколаєва. У відповідь він запевнив військового у безперешкодному проходженні подальшої служби без залучення до бойових дій.

Одразу після передачі грошових коштів підозрюваного затримали правоохоронці.

 

Під час обшуків за місцем події було вилучено отримані грошові кошти, а також частину раніше переданої неправомірної вигоди в сумі 1 000 євро.

Наразі готується клопотання до суду про арешт підозрюваного.

 

Крім того, встановлюється причетність інших службових осіб військової частини до вчинення злочину.

Дослівно Бюро: "ДБР закликає військовослужбовців не мовчати та повідомляти про подібні ганебні випадки, які підривають обороноздатність держави та дискредитують військову службу".

арміякорупціяДБРМиколаївська область
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