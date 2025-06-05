У військовій частині вимагали з бійця 200 тисяч за повернення із СЗЧ на не бойову посаду

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від бійців, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

Дослівно Бюро: "Верховна Рада ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.

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Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру "платною". Вони пропонували бійцям за 3 тисячі доларів США повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій".

Деталі: Слідством установлено, що в квітні 2025 року військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, виявив намір повернутись до лав ЗСУ. У зв’язку із закінченням строків добровільного повернення, йому повідомили, що подальший порядок дій йому роз’яснить представник військової частини.

У травні 2025 року підозрюваний у військовому званні "молодший сержант", діючи як посередник, зателефонував військовослужбовцю та запропонував за грошову винагороду в сумі щонайменше 200 000 грн сприяння у переведенні з резервного батальйону до іншої військової частини, закритті кримінального провадження, а також призначенні на посаду, не пов’язану з виконанням бойових завдань.

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Вимушено погодившись на пропозицію, військовослужбовець звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем, зазначають у прокуратурі.

Під час особистої зустрічі з іншим посадовцем військової частини, підозрюваний, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами, знову наголосив на необхідності передачі неправомірної вигоди – цього разу у розмірі 3 000 доларів. У разі відмови він погрожував переведенням до бойової бригади.

29 травня військовослужбовець передав підозрюваному перший транш неправомірної вигоди в сумі 2 000 євро. Після цього його призначили на посаду водія-заправника автомобільного відділення.

2 червня молодший сержант отримав другу частину хабаря в розмірі 40 000 грн поблизу одного з гіпермаркетів міста Миколаєва. У відповідь він запевнив військового у безперешкодному проходженні подальшої служби без залучення до бойових дій.

Одразу після передачі грошових коштів підозрюваного затримали правоохоронці.

Під час обшуків за місцем події було вилучено отримані грошові кошти, а також частину раніше переданої неправомірної вигоди в сумі 1 000 євро.

Наразі готується клопотання до суду про арешт підозрюваного.

Крім того, встановлюється причетність інших службових осіб військової частини до вчинення злочину.

Дослівно Бюро: "ДБР закликає військовослужбовців не мовчати та повідомляти про подібні ганебні випадки, які підривають обороноздатність держави та дискредитують військову службу".