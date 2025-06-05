1,3 млрд євро для України: Умєров про зростання допомоги за "данською моделлю"

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у межах "данської моделі" військова підтримка України зросте до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Умєрова у Facebook

Деталі: Як зазначив очільник українського оборонного відомства, перший транш – 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет й протитанкових засобів.

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"Це рішення – результат нашої розмови з колегою і другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії", – додав він.

За словами міністра, оборонна підтримка України за "данською моделлю" "масштабуватиметься до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році".

"Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", – додав він.

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Умєров також анонсував "нові стратегічні рішення – і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні".

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