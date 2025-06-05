1,3 млрд євро для України: Умєров про зростання допомоги за "данською моделлю"
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у межах "данської моделі" військова підтримка України зросте до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Умєрова у Facebook
Деталі: Як зазначив очільник українського оборонного відомства, перший транш – 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет й протитанкових засобів.
"Це рішення – результат нашої розмови з колегою і другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії", – додав він.
За словами міністра, оборонна підтримка України за "данською моделлю" "масштабуватиметься до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році".
"Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", – додав він.
Умєров також анонсував "нові стратегічні рішення – і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні".
Нагадаємо:
- На засіданні у форматі "Рамштайн" напередодні Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.
- Також український президент Володимир Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів більше інвестувати в український ОПК.