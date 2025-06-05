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У НАТО ще не визначилися, як згадувати Україну і Росію у рішенні саміту – джерела

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 5 червня 2025, 12:45
У НАТО ще не визначилися, як згадувати Україну і Росію у рішенні саміту – джерела

На майбутньому саміті НАТО в Гаазі союзники планують ухвалити максимально коротке підсумкове рішення – лише до п’яти пунктів, що контрастує з масштабними деклараціями попередніх років, проте це може зіграти на користь Україні.

Джерело: стаття "Європейської правди"

Деталі: Як не парадоксально, такий формат грає на користь Україні. Через політичну ситуацію у США, зокрема з урахуванням поглядів Дональда Трампа, який відкрито заявляв про можливість блокування руху України в НАТО, погодити нові амбітні формулювання щодо членства Києва наразі майже неможливо.

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Зокрема у Вашингтонській декларації 2024 року було закріплено "незворотний шлях" України до членства. Генсек НАТО Марк Рютте цього тижня підтвердив, що це рішення "залишається чинним". 

Водночас нові, менш амбітні формулювання могли б виглядати як крок назад.

Саме тому, як пише "ЄвроПравда", ухилення від згадок про членство дозволяє зберегти вже набутий дипломатичний статус України у відносинах з Альянсом – без ризику формального послаблення.

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Попри скорочення формату, Україна, ймовірно, все ж буде згадана у підсумковому документі – принаймні в контексті фінансування допомоги, яке тепер може враховуватися в межах оновлених оборонних витрат союзників.

Не оминуть і згадки про Росію, яка залишається головним чинником посилення оборонного планування Альянсу. Водночас ще неясно, чи вдасться союзникам домогтися жорстких формулювань щодо РФ.

Інша невизначеність – участь президента Володимира Зеленського. Наразі відомо, що Україну, як і партнерів з Азії, запросили лише на перший день – офіційну вечерю. Чи відбудеться при цьому окрема зустріч із Трампом або інші двосторонні контакти – питання, яке ще обговорюється.

Також стало відомо, що лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Як очікується, нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.

Деякі країни НАТО, як-от Канада та Люксембург, можуть використати допомогу Україні як частину виконання нових зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Читайте детальніше у статті "ЄвроПравди": Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.

НАТОРосіяУкраїнаросійсько-українська війна
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