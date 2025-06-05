У Дарницькому районі Києва пролунав вибух: постраждали двоє людей

Поліція з’ясовує обставини вибуху у Дарницькому районі столиці, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Джерело: поліція Києва в соцмережах

Деталі: За попередньою інформацією, у сміттєвому баку здетонував невідомий предмет. Внаслідок цього травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку.

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Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.