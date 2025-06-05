Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Не сприяє примиренню": МЗС розкритикувало Польщу за держсвято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 5 червня 2025, 16:17
Не сприяє примиренню: МЗС розкритикувало Польщу за держсвято у пам'ять про жертв Волинської трагедії
МЗС України. фото Shutterstock

Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Польщі запровадити день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву українського зовнішньополітичного відомства

Деталі:  5 червня МЗС виступило із критикою рішення сейму Польщі щодо встановлення 11 липня днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

Реклама:

"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн", – йдеться у заяві МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що Україна "послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії".

А відтак в МЗС переконані: шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки.

РЕКЛАМА:

Тому МЗС України закликало Польщу "утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею".

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків, адже ворог спільний – Росія.

Передісторія:

  • У відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.
  • Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тиснула на Київ з вимогою скасувати мораторій.
  • У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
  • Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині не існуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.
  • Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу Павел Коваль назвав це проривом у відносинах між обома країнами.

ПольщаМЗСісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Трамп поговорив з лідером Китаю про тарифи
У ЄС прогнозують, що через зміну клімату в рази зросте кількість конфліктів у світі
фотоРосіяни знищили будівлю Херсонської ОВА: місцева влада показала фото наслідків удару
У Словаччині схвалили резолюцію, щоб вберегти РФ від нових санкцій
Трамп вважає "крутою" операцію "Павутина" зі знищення стратегічної авіації РФ – ЗМІ
Керівнику Антимонопольного комітету оголосили нову підозру
Усі новини...
Польща
У Польщі розслідують залишення без нагляду засобів ППО, що прямували в Україну
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
Під час президентства Навроцького відносини між Україною і Польщею стануть жорсткішими – експосол
Останні новини
19:15
Пропонувала "роботу за кордоном": в Одесі викрили жінку, яка продавала українок у сексуальне рабство
19:15
Трамп не відповів, чи посилюватиме тиск на Росію
19:13
Ринок нафти зреагував на телефонну розмову лідерів США та Китаю
19:07
РФ запустила розвідувальний літак над Балтійським морем: Німеччина підіймала винищувачі
19:03
Китайці штурмують Британію: частка на ринку авто різко зросла
18:56
футбол"Полісся" планує грати номінально домашні матчі Ліги конференцій в Словаччині
18:54
Рютте анонсував рішення щодо оборонних витрат у НАТО, по термінах нема згоди
18:48
На пункті пропуску "Шегині" тимчасово ускладнений рух
18:27
"Можемо скотитися в рецесію": у Росії обвалилися прибутки компаній
18:20
ЗМІ: Трамп поговорив з лідером Китаю про тарифи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: