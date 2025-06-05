"Не сприяє примиренню": МЗС розкритикувало Польщу за держсвято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Польщі запровадити день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву українського зовнішньополітичного відомства

Деталі: 5 червня МЗС виступило із критикою рішення сейму Польщі щодо встановлення 11 липня днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

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"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн", – йдеться у заяві МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що Україна "послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії".

А відтак в МЗС переконані: шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки.

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Тому МЗС України закликало Польщу "утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею".

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків, адже ворог спільний – Росія.

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