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У ЄС прогнозують, що через зміну клімату в рази зросте кількість конфліктів у світі

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 5 червня 2025, 16:19
У ЄС прогнозують, що через зміну клімату в рази зросте кількість конфліктів у світі
Фото: Kavring/Depositphotos

Кліматична криза може вчетверо збільшити ймовірність збройних конфліктів через обмежені ресурси.

Джерело: єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Хукстра зробив свої коментарі напередодні свого виступу на форумі Європейського політичного центру з економічної безпеки.

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"Кліматичні зміни мають абсолютно чіткі прямі й непрямі наслідки для геополітики, безпеки та стабільності", – наголосив Хукстра.

За його словами, протягом останнього року з ним неодноразово контактували представники вищого військового керівництва, аби обговорити вплив підвищення рівня моря, посух, повеней і лісових пожеж на збройні сили, а також ризики міграції та нестачі ресурсів як джерел конфліктів.

"Боротьба за ресурси завжди була частиною воєн. Але через драматичні наслідки кліматичних змін цей фактор зросте в чотири рази", – підкреслив він.

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Заява пролунала на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа знизити пріоритетність кліматичних питань у стратегії НАТО. Тим часом Хукстра стикається з тиском щодо необхідності об’єднати країни ЄС навколо досягнення кліматичних цілей, включаючи амбітну мету – зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року.

Попри те, що безпекові та економічні виклики, особливо на східному фланзі ЄС через агресивну політику Росії, витіснили клімат із топ-пріоритетів ЄС, Хукстра наголошує: безпека і кліматична політика повинні йти поруч, адже глобальне потепління безпосередньо впливає на військову діяльність.

Вже зараз армії у кількох країнах ЄС залучають до боротьби з лісовими пожежами, а Міністерство оборони США заявляє про зростання кількості операцій, пов’язаних із кліматичними надзвичайними ситуаціями.

Нагадаємо, раніше Хукстра заявив, що світ вступає в епоху "геополітичної зими" на тлі зміцнення ультраправих сил у Європі і повернення до влади у США Дональда Трампа.

Читайте також про те, як зміниться енергетична політика США за Трампа та як це вплине на Україну.

ЄСклімат
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