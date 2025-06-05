ЗМІ: Трамп поговорив з лідером Китаю про тарифи

Президент США Дональд Трамп провів довгоочікувану розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, у Білому домі це ще не підтвердили офіційно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Про телефонну розмову Трампа з Сі Цзіньпіном CNN дізнались від "поінформованого джерела". Також про це заявили контрольовані державою китайські медіа. Водночас у Білому домі поки не повідомляли про розмову.

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Розмова, якщо відбулася, стала першою після тривалої відсутності контактів між Пекіном і Вашингтоном на найвищому рівні. Перед цим Трамп і Сі Цзіньпін говорили 17 січня, за кілька днів перед інавгурацією Трампа.

За даними ЗМІ, китайські посадовці, що готували розмову з Трампом, тривалий час відкладали її – через побоювання, як під час неї буде поводитись відомий непередбачуваністю президент США. У той же час Трамп дуже хотів розмови.

Джерела, які повідомили ці деталі, стверджують, що у Пекіні взяли до відома сумнозвісну суперечку в Овальному кабінеті між Трампом і Володимиром Зеленським, а згодом принизливий прийом президента ПАР Сіріла Рамафоси, та намагалися запобігти чомусь подібному навіть у приватній розмові лідерів.

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Минулої п’ятниці Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".