РФ запустила розвідувальний літак над Балтійським морем: Німеччина підіймала винищувачі
Два винищувачі Eurofighter німецьких Збройних сил у четвер підіймались у повітря через російський розвідувальний літак над Балтійським морем.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA
Деталі: Російський літак типу Іл-20 перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, але не подавав розпізнавальних сигналів і не виходив на зв'язок, заявили у Бундесвері.
На ці дії НАТО відреагував, піднявши в повітря винищувачі військово-повітряних сил з авіабази Росток-Лааге.
Це стало шостим бойовим вильотом німецьких ВПС з початку 2025 року.
Ситуація в районі Балтійського моря залишається напруженою після спроб нелегальної розвідки та ймовірних актів саботажу.
Лише за один тиждень травня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.
Тоді ж повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.