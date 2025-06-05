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РФ запустила розвідувальний літак над Балтійським морем: Німеччина підіймала винищувачі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 5 червня 2025, 19:07

Два винищувачі Eurofighter німецьких Збройних сил у четвер підіймались у повітря через російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Російський літак типу Іл-20 перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, але не подавав розпізнавальних сигналів і не виходив на зв'язок, заявили у Бундесвері.

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На ці дії НАТО відреагував, піднявши в повітря винищувачі військово-повітряних сил з авіабази Росток-Лааге.

Це стало шостим бойовим вильотом німецьких ВПС з початку 2025 року.

Ситуація в районі Балтійського моря залишається напруженою після спроб нелегальної розвідки та ймовірних актів саботажу.

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Лише за один тиждень травня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Тоді ж повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

НімеччинаРосіявинищувачі
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