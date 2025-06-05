Трамп не відповів, чи посилюватиме тиск на Росію

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання про можливе посилення тиску на Росію для наближення миру в Україні.

Джерело: це сталось під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Один із журналістів спитав американського президента, чи готовий він посилити тиск на Росію.

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"Пам'ятайте, це я поклав край "Північному потоку-2", який мав пролягати до Німеччини… Ніхто інший цього не зробив. А потім прийшов Байден і одразу ж схвалив його", – відповів Трамп.

Далі він, звертаючись до Мерца, згадав, що у США "дуже багато нафти і газу", і висловив сподівання, що "ми включимо це в нашу торговельну угоду".

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".

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Раніше в четвер президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий обстріл Росією Херсона, натякнув, що США здатні примусити росіян "перестати руйнувати і вбивати".