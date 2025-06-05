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Після "Павутини": Трамп сказав, що розуміє Путіна, бо той "отримав сильний удар"

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 5 червня 2025, 19:47

Президент США Дональд Трамп укотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відбулось, якби він переміг на виборах 2020 року, коментуючи останні дії Владіміра Путіна.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, як Трамп оцінює дії господаря Кремля після телефонної розмови, яка відбулась напередодні, той сказав, що Путін "зазнав удару".

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"Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри", – додав він.

На думку президента США, Путін хоче захопити всю Україну, і цього "б ніколи не сталося, якби я був президентом" у 2020 році.

Нагадаємо, за даними ЗМІ США, американський президент Дональд Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь. 

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У НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.

ТрампПутінвійна
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