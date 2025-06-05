Трамп у розмові з Путіним порівняв російсько-українську війну з "бійкою дітей у парку"

Президент США Дональд Трамп розповів деталі розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним у середу, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", адже потім начебто буде легше це припинити.

Джерело: це він сказав під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Знову говорячи про можливість запровадження санкцій проти Росії, Трамп заявив, що США "будуть дуже-дуже жорсткими", якщо побачать, що домовленість неможлива.

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"І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє", – додав він.

У цей момент Трамп згадав про вчорашню розмову з Путіним, під час якої навів аналогію до повномасштабного російського вторгнення в Україну:

"Іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються як скажені. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розвести. Вони не хочуть, щоб їх розвести. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розвести", – вважає американський президент.

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На його думку, "це досить відома аналогія", яку застосовують "у хокеї та спорті".

Дещо пізніше Трамп сказав, що хотів би "негайного" вирішення війни Росії проти України, як це сталось у випадку конфлікту Індії та Пакистану.

"Я хотів би, щоб ми змогли зробити те саме з Україною і Росією. І в якийсь момент це станеться. Я в це вірю. А якщо цього не станеться, або якщо я побачу, що хтось виходить за межі, якщо Росія вийде за межі, ви будете здивовані, наскільки жорсткими (ми будемо. – Ред.)", – пообіцяв він.

Перед цим Трамп укотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відбулось би, якби він переміг на виборах 2020 року, коментуючи останні дії Владіміра Путіна.

За даними ЗМІ США, американський президент нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.