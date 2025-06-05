Трамп відповів на випади Маска: "Та він збожеволів!"

Президент США Дональд Трамп відповів Ілону Маску, який не втримався від публічної критики його бюджетного законопроєкту, запропонувавши позбавити його компанії субсидій.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social

Деталі: На думку Трампа, в певний момент часу Ілон опинився "на межі", після чого він "попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів".

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"І він просто збожеволів!" – висновує президент США.

Далі він припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".

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На останнє припущення Маск відреагував на Х словами: "Уперед, зроби мій день".

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.