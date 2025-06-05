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Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна", пов’язаних із секс-торгівлею

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 червня 2025, 22:53
Маск заявив, що ім’я Трампа є в файлах Епштейна, пов’язаних із секс-торгівлею
Маск під час засідання уряду в Білому домі 24 березня 2025 року в кепці з написом «Трамп мав рацію в усьому». Фото - Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна". Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.

Джерело: Маск в соцмережі Х

Пряма мова: "Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT!"

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Довідково: Джеффрі Епштейн, якого мали судити у справі про торгівлю сексуальними послугами, за офіційною версією, вчинив самогубство у своїй камері у тюрмі в Нью-Йорку ще у серпні 2019 року. Його звинувачували в управлінні масштабною мережею з неповнолітніх дівчат, що надавали сексуальні послуги.

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66-річний фінансист мав чимало впливових друзів та знайомих. Серед них – Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю тощо.

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Що передувало:

  • Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
  • Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.

МаскТрамп
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