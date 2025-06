Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна", пов’язаних із секс-торгівлею

У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна". Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.

Джерело: Маск в соцмережі Х

Пряма мова: "Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT!"

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!