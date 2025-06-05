На фронті за добу відбулось 189 зіткнень – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 189 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 5 червня

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

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На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять штурмів загарбників у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог три рази без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак.