Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті за добу відбулось 189 зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 червня 2025, 23:46
На фронті за добу відбулось 189 зіткнень – Генштаб
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулось 189 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 5 червня

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять штурмів загарбників у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог три рази без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак.

Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На фронті за добу відбулось 189 зіткнень – Генштаб
Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна", пов’язаних із секс-торгівлею
Маск накинувся з критикою на Трампа
У Дніпрі апеляційний суд зобов'язав повернути костел Святого Миколая громаді
Трамп не відповів, чи посилюватиме тиск на Росію
ЗМІ: Трамп поговорив з лідером Китаю про тарифи
Усі новини...
Трамп не відповів, чи посилюватиме тиск на Росію
Після "Павутини": Трамп сказав, що розуміє Путіна, бо той "отримав сильний удар"
Трамп у розмові з Путіним порівняв російсько-українську війну з "бійкою дітей у парку"
Останні новини
01:27
оновленоКиїв під атакою російських БпЛа: уламки впали в кількох районах, є пожежі
00:45
оновленоПо всій Україні оголошено тривогу через ракетно-дронову атаку росіян: працює ППО
00:42
Маск: SpaceX негайно виводить з експлуатації всі космічні апарати Dragon
00:10
У США схвалили імплант для очей, що сповільнює втрату зору при рідкісному захворюванні сітківки
23:59
Акції Tesla рухнули після публічного конфлікту Трампа і Маска
23:46
На фронті за добу відбулось 189 зіткнень – Генштаб
23:33
Уривський повертає "Золотий обруч" Лятошинського на сцену Львівської опери
23:17
Новини економіки 5 червня: втрати України від нової торгівлі з ЄС, підозра керівника АМКУ
22:53
Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна", пов’язаних із секс-торгівлею
22:50
Британець пройшов 112 км по горах із холодильником на спині, щоб вшанувати пам'ять дружини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: