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По всій Україні оголошено тривогу через ракетно-дронову атаку росіян: працює ППО

Іван Д'яконовП'ятниця, 6 червня 2025, 00:45
По всій Україні оголошено тривогу через ракетно-дронову атаку росіян: працює ППО
Фото: Getty Images

У ніч на 6 червня в усіх областях України оголошено повітряну тривогу через ракетно-дронову атаку російських військ. Працює протиповітряна оборона.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко, мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "Російські ударні дрони наближаються до Києва з кількох напрямків. Також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння. У повітряному просторі області та рухом в сторону столиці фіксується низка цілей. Працюватиме ППО, може бути гучно".

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Мапа: alerts.in.ua

Деталі: Повітряні сили повідомили про ракети на Одещині, Миколаївщині, Черкащині та Київщині.

Оновлено: О 02:18 ПС попередили про застосування балістичного озброєння з Курської, Бєлгородської і Воронезської областей Росії в напрямку Києва, Харківщини, Сум, Чернігова, Черкас, Канева.

повітряна тривогабезпілотникиКиїв
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