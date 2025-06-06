Київ під масованою атакою балістики і дронів

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет і дронів. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова Кличко: "Ворожі БпЛА заходять на місто зі сторони Вишгорода та Борисполя. Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує на місце".

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Деталі: За словами начальника КМВА, зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників в Соломʼянському і Дарницькому районах.

Згодом Кличко повідомив про пожежу на 17 поверсі житлового будинку в Дарницькому районі. В Голосіївському і Соломʼянському районах внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі.

"На лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла", – повідомив Ткаченко.

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За його словами, внаслідок атаки сталася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі.

Оновлено: О 02:09 Ткаченко попередив про загрозу балістичного удару.

У місті пролунала серія потужних вибухів. О 02:18 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про балістику на Київ.

"Попередньо, ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі", – повідомив начальник КМВА.

Оновлено о 03:10. В Києві продовжують лунати вибухи.

Є влучання в житловий будинок в Соломʼянському районі. У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки є пошкодження на території поруч з АЗС. Також є інформація про уламки збитих ворожих цілей в Деснянському, Дарницькому та Шевченківському районах.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці", – повідомив мер Києва.

Оновлено о 03:25. Повітряні сили попередили про вхід російських крилатих ракет в повітряний простір Чернігівської області курсом на Київ.