Україна та Франція обговорили спільне виробництво зброї для ЗСУ

Міністри оборони України та Франції Рустем Умєров і Себастьєн Лекорню під час зустрічі у Брюсселі обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері оборонного виробництва, зокрема виготовлення дронів і засобів ППО для потреб Збройних Сил України.

Джерело: Міністерство оборони України, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, Умєров обговорив з французьким Міністром збройних сил участь французьких компаній у виробництві дронів для Збройних Сил України.

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"Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам – ми маємо бойовий досвід, Франція – потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство", – підкреслив український міністр.

Також сторони розглянули спільне виробництво засобів протиповітряної оборони "та іншого озброєння як в Україні, так і у Франції", додало Міноборони.

Передісторія:

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На 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО напередодні, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Раніше Володимир Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів більше інвестувати в український ОПК.

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