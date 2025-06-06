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Україна та Франція обговорили спільне виробництво зброї для ЗСУ

Олег Павлюк, Іван Д'яконовП'ятниця, 6 червня 2025, 02:20
Україна та Франція обговорили спільне виробництво зброї для ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Фото: Міноборони України

Міністри оборони України та Франції Рустем Умєров і Себастьєн Лекорню під час зустрічі у Брюсселі обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері оборонного виробництва, зокрема виготовлення дронів і засобів ППО для потреб Збройних Сил України.

Джерело: Міністерство оборони України, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, Умєров обговорив з французьким Міністром збройних сил участь французьких компаній у виробництві дронів для Збройних Сил України.

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"Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам – ми маємо бойовий досвід, Франція – потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство", – підкреслив український міністр.

Також сторони розглянули спільне виробництво засобів протиповітряної оборони "та іншого озброєння як в Україні, так і у Франції", додало Міноборони.

Передісторія: 

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зброяУкраїнаФранція
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