Російська атака по Тернополю: уражені інфраструктурні об’єкти, частина міста без світла й води
У ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.
Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал
Деталі: Як повідомив мер, росіяни влучили по промислових і інфраструктурних об’єктах міста. Наразі на місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Пряма мова: "Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи".
Деталі: Начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода повідомив, що "сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на область".
"Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – написав Негода.
Передісторія:
- Протягом ночі Тернопіль атакували російські ударні безпілотники. Близько 03:20 в місті пролунала серія вибухів.
- О 04:20 Повітряні сили повідомляли російські крилаті ракети в напрямку Тернополя.