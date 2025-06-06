Російська атака по Тернополю: уражені інфраструктурні об’єкти, частина міста без світла й води

У ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.

Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал

Деталі: Як повідомив мер, росіяни влучили по промислових і інфраструктурних об’єктах міста. Наразі на місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Реклама:

Пряма мова: "Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи".

Деталі: Начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода повідомив, що "сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на область".

"Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – написав Негода.

РЕКЛАМА:

Передісторія: