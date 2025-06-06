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Ракетно-дронова атака на Луцьк: є влучання в житловий будинок, п’ятеро поранених

Іван Д'яконовП'ятниця, 6 червня 2025, 06:30
Ракетно-дронова атака на Луцьк: є влучання в житловий будинок, п’ятеро поранених
Фото: Ігор Поліщук

У ніч на 6 червня російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони. Унаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок, п’ятеро людей постраждали.

Джерело: голова Волинської ОВА Іван Рудницький, міський голова Луцька Ігор Поліщук

Деталі: За словами очільника області, під час масованої повітряної атаки Україна, Волинська область зазнала ударів ракетами та безпілотниками.

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Пряма мова Рудницького: "У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає". 

Деталі: Міський голова Луцька зазначив, що під час атаки російські війська застосували 15 дронів-камікадзе та 6 ракет.

Луцькракетний ударжертви
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