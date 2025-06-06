Українські БпЛА вдарили по нафтобазі в Енгельсі, яка забезпечує стратегічну авіацію РФ

У ніч на 6 червня Сили оборони України атакували нафтобазу в місті Енгельс Саратовської області Росії, унаслідок удару сталася масштабна пожежа. Об’єкт використовується для заправки стратегічної авіації, яка здійснює ракетні удари по території України.

Джерело: соцмережі, російські Telegram-канали

Деталі: За попередньою інформацією, атака була здійснена безпілотниками. Удар спричинив загоряння на промисловому об’єкті, розташованому в місті Енгельс, де, зберігається паливо для стратегічних бомбардувальників. Ці літаки регулярно використовуються Росією для обстрілів українських міст крилатими ракетами.

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На початку січня 2024 року цю нафтобазу вже атакували українські дрони. Тоді пожежу не могли загасити кілька діб.

Попри те, що російська влада не уточнює характер пошкодженого об’єкта, у соцмережах з’являються численні відео, на яких чітко видно масштабну пожежу на нафтобазі. Користувачі також публікують кадри з вогнем і стовпами диму.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт пожежі, однак не уточнив, що саме горить.

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"У результаті атаки БПЛА є загоряння на одному з промислових підприємств в Енгельсі", – написав Бусаргін в Telegram.