Українські БпЛА вдарили по нафтобазі в Енгельсі, яка забезпечує стратегічну авіацію РФ
У ніч на 6 червня Сили оборони України атакували нафтобазу в місті Енгельс Саратовської області Росії, унаслідок удару сталася масштабна пожежа. Об’єкт використовується для заправки стратегічної авіації, яка здійснює ракетні удари по території України.
Джерело: соцмережі, російські Telegram-канали
Деталі: За попередньою інформацією, атака була здійснена безпілотниками. Удар спричинив загоряння на промисловому об’єкті, розташованому в місті Енгельс, де, зберігається паливо для стратегічних бомбардувальників. Ці літаки регулярно використовуються Росією для обстрілів українських міст крилатими ракетами.
На початку січня 2024 року цю нафтобазу вже атакували українські дрони. Тоді пожежу не могли загасити кілька діб.
Попри те, що російська влада не уточнює характер пошкодженого об’єкта, у соцмережах з’являються численні відео, на яких чітко видно масштабну пожежу на нафтобазі. Користувачі також публікують кадри з вогнем і стовпами диму.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт пожежі, однак не уточнив, що саме горить.
"У результаті атаки БПЛА є загоряння на одному з промислових підприємств в Енгельсі", – написав Бусаргін в Telegram.