У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено колії метро між станціями "Дарниця" – "Лівобережна"
Внаслідок масованої нічної атаки у Києві на червоній гілці пошкоджено колії метро та кабелі між станціями "Дарниця" – "Лівобережна".
Джерело: КП "Київській метрополітен" у Facebook
Деталі: Мешканців столиці попереджають, що поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.
Наземна частина станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.
На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема, з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба.
До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.
Про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії повідомлять додатково.
Повідомляється, що через пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М
Автобуси курсують за таким маршрутом:
- у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
- у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".
Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.
Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.