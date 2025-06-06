У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено колії метро між станціями "Дарниця" – "Лівобережна"

Внаслідок масованої нічної атаки у Києві на червоній гілці пошкоджено колії метро та кабелі між станціями "Дарниця" – "Лівобережна".

Джерело: КП "Київській метрополітен" у Facebook

Деталі: Мешканців столиці попереджають, що поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.

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Наземна частина станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема, з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

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Про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії повідомлять додатково.

Повідомляється, що через пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.