УЗ: на Київщині через ворожу атаку пошкоджено колії, задіюють резервні маршрути

У Київській області внаслідок атаки росіян пошкоджено колії, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів, без зупинки по станції Видубичі.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Деталі: Зокрема, на Київ:

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785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

79 Дніпро - Львів;

119 Дніпро - Хелм;

37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

732 Київ - Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ - Черкаси.

В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo.