УЗ: на Київщині через ворожу атаку пошкоджено колії, задіюють резервні маршрути
П'ятниця, 6 червня 2025, 07:31
У Київській області внаслідок атаки росіян пошкоджено колії, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів, без зупинки по станції Видубичі.
Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram
Деталі: Зокрема, на Київ:
Реклама:
- 785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;
- 79 Дніпро - Львів;
- 119 Дніпро - Хелм;
- 37 Запоріжжя - Київ;
З Києва:
- 732 Київ - Запоріжжя;
- 44 Івано-Франківськ - Черкаси.
В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo.