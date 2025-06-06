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УЗ: на Київщині через ворожу атаку пошкоджено колії, задіюють резервні маршрути

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 червня 2025, 07:31
УЗ: на Київщині через ворожу атаку пошкоджено колії, задіюють резервні маршрути
фото: Getty Images

У Київській області внаслідок атаки росіян пошкоджено колії, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів, без зупинки по станції Видубичі.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Деталі: Зокрема, на Київ:

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  • 785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;
  • 79 Дніпро - Львів;
  • 119 Дніпро - Хелм;
  • 37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

  • 732 Київ - Запоріжжя;
  • 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo.

Укрзалізницяобстрілросійсько-українська війна
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