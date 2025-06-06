Генштаб: ЗСУ за добу знешкодили 1 160 росіян та знищили 44 ворожі артсистеми
П'ятниця, 6 червня 2025, 07:42
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 160 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 993 910 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 993 910 (+1 160) осіб,
- танків ‒ 10889 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 685 (+5) од,
- артилерійських систем – 28 794 (+44) од,
- засобів ППО ‒ 1 180 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 193 (+174),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 913 (+101) од.