Вночі росіяни атакували Львівщину: пошкоджено промисловий об′єкт, є проблеми зі світлом
П'ятниця, 6 червня 2025, 08:11
У ніч на 6 червня російські загарбники атакували Львівську область бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, обійшлося без жертв, але є пошкодження.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Пряма мова: "За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих".
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Деталі: За його словами, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.
Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада "Львівобленерго".
Козицький запевнив, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.
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Він також повыдомив, що уночі над Львівською областю було збили три ворожі ракети.