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Вночі росіяни атакували Львівщину: пошкоджено промисловий об′єкт, є проблеми зі світлом

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 червня 2025, 08:11
Вночі росіяни атакували Львівщину: пошкоджено промисловий об′єкт, є проблеми зі світлом
ілюстративне фото Getty Images

У ніч на 6 червня російські загарбники атакували Львівську область бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, обійшлося без жертв, але є пошкодження.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих".

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Деталі: За його словами, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада "Львівобленерго".

Козицький запевнив, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

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Він також повыдомив, що уночі над Львівською областю було збили три ворожі ракети.

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