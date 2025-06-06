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У Трампа заявили, що операція зі знищення стратегічної авіації РФ може стати поштовхом до миру

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 червня 2025, 08:28
У Трампа заявили, що операція зі знищення стратегічної авіації РФ може стати поштовхом до миру
Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог назвав спецоперацію СБУ "Павутина" зі знищення стратегічної авіації РФ прикладом ефективного і сміливого лідерства.

Джерело: Келлог у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні".

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Деталі: Келлог наголосив, що "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою", посилаючись як на свій військовий досвід, так і на історичні приклади.

За його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони та міністр оборони Рустем Умєров.

Передісторія:

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