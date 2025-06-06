У Трампа заявили, що операція зі знищення стратегічної авіації РФ може стати поштовхом до миру
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог назвав спецоперацію СБУ "Павутина" зі знищення стратегічної авіації РФ прикладом ефективного і сміливого лідерства.
Джерело: Келлог у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні".
Деталі: Келлог наголосив, що "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою", посилаючись як на свій військовий досвід, так і на історичні приклади.
За його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони та міністр оборони Рустем Умєров.
Передісторія:
- 4 червня Трамп провів з Владіміром Путіном "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру". За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".
- За даними ЗМІ США, Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.
- А в НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.