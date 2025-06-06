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Німеччина та США зобов'язані чинити більший тиск на Росію – Мерц після зустрічі з Трампом

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 6 червня 2025, 09:21
Німеччина та США зобов'язані чинити більший тиск на Росію – Мерц після зустрічі з Трампом
Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів із президентом США Дональдом Трампом наголосив на спільному обов’язку Берліна і Вашингтона щодо посилення тиску на Росію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Після розмови з Трампом Мерц сказав, що він також нагадав очільнику Білого дому, що "Америка завжди була відповідальна в глобальному масштабі за чинення тиску на тих, хто збирається воювати".

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Канцлер також зазначив, що дві країни "тепер разом зобов'язані чинити більший тиск" на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

У цьому контексті Мерц згадав День Д, історичну подію Другої світової війни, коли американські, британські та канадські союзні війська висадились на пляжі Нормандії в окупованій нацистами Франції.

Цей день ознаменував перший крок у звільненні Європи союзниками і розгром нацистської Німеччини.

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"Завтра 6 червня (п'ятниця), так званий День Д, коли американці увійшли в Європу, щоб зупинити війну в 1944 році. Це може бути схожа історична ситуація, але не з військовими діями, а з тиском на Росію з метою припинення цієї війни", – зазначив він.

 На запитання, чи вважає він, що його нагадування про історичну роль США щось змінить, Мерц відповів, що він "налаштований оптимістично".

"Але я не настільки оптимістичний, щоб передбачати, що тепер відразу щось зміниться на території України", – додав він.

В ході зустрічі з Мерцом в Овальному кабінеті Трамп, монологи якого зайняли більшу частину публічної зустрічі, порівняв російсько-українську війну з "бійкою дітей у парку" та сказав, що "розуміє Путіна" після української операції "Павутина". 

А Мерц своєю чергою уник прямих суперечок з американським президентом, але м’яко наголосив, що Німеччина на боці України.

МерцСШАНімеччинаТрамп
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