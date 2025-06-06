РФ вночі атакувала Чернігів: четверо поранених, під завалами ще можуть бути люди

Уночі 6 червня російські війська завдали комбінованого удару по Чернігову. Застосували дрони-камікадзе "Герань-2", балістичну ракету "Іскандер-М" та крилату ракету. Внаслідок обстрілу постраждало чотири людини, пошкоджено житлову інфраструктуру, під завалами можуть бути люди

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: Зазначається, що під час нічної атаки на Чернігів пролунало щонайменше 14 вибухів. Ворог вдарив по житловому масиву: пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, постраждало щонайменше четверо мирних мешканців. Трьом із них надали допомогу на місці, одного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.

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фото: ДСНС

Окрім житла, унаслідок обстрілу пошкоджене одне з місцевих підприємств та об’єкти інфраструктури. Є ймовірність, що під завалами залишаються люди — на місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

ФОТО: ДСНС

Через атаку частина міста залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мереж.