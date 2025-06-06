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Повітряні сили про відбиття атаки РФ 6 червня: знешкоджено 406 цілей, є 32 влучання і падіння уламків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 10:37
Повітряні сили про відбиття атаки РФ 6 червня: знешкоджено 406 цілей, є 32 влучання і падіння уламків
ілюстративне фото з сайту "Новинарня"

У ніч на 6 червня Росія атакувала 452-ма засобами повітряного нападу: ракетами та дронами, протиповітряна оборона знешкодила 406 ворожих цілей, поза тим, є влучання у 13 локаціях та падіння уламків.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: Із 20.00 5 червня противник застосував:

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 - 407 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське - ТОТ Криму;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – РФ;

- 36 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;

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- 2 крилатих ракет "Іскандер-К" із району Джанкой ТОТ Криму;

- 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);

- 30 крилатих ракет Х-101;  

- 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Водночас зафіксовано влучання у 13 локаціях та падіння уламків у 19 локаціях.

 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ракетний ударПовітряні сили ЗСУППО
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