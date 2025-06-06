Сили оборони вночі уразили 2 військові аеродроми в РФ – Генштаб

У ніч на 6 червня Сили оборони завдали успішного удару по 2-х російських аеродромах у Саратовській та Рязанській областях базування авіації росіян та по інших важливих військових об’єктах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Telegram-канал Astra

Дослівно Генштаб: "У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника".

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Деталі: Військові повідомили, що у Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються.

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються.

Окрім того, Сили оборони атакували низку важливих військових об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.

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Telegram-канал Astra звернув увагу, що Супутники NASA фіксують пожежу на базі зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" Росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2". Раніше місцеві жителі записували відео з наслідками атаки. "Дві бочки горять", - було чутно за кадром.

Губернатор регіону підтвердив, що в Енгельсі виникла пожежа на "одному з промислових підприємств", не називаючи його.