Внаслідок комбінованого обстрілу Луцька постраждали 15 людей – прокуратура
П'ятниця, 6 червня 2025, 11:39
Внаслідок ворожого обстрілу Луцька 6 червня постраждало 15 людей.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Вночі 6 червня окупаційні війська РФ здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області.
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За даними слідства, внаслідок ворожого удару постраждало 15 людей. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.
Наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники та комунальні служби.