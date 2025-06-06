Внаслідок комбінованого обстрілу Луцька постраждали 15 людей – прокуратура

Внаслідок ворожого обстрілу Луцька 6 червня постраждало 15 людей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Вночі 6 червня окупаційні війська РФ здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області.

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За даними слідства, внаслідок ворожого удару постраждало 15 людей. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники та комунальні служби.