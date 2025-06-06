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Внаслідок комбінованого обстрілу Луцька постраждали 15 людей – прокуратура

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 11:39
Внаслідок комбінованого обстрілу Луцька постраждали 15 людей – прокуратура
фото прокуратури

Внаслідок ворожого обстрілу Луцька 6 червня постраждало 15 людей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Вночі 6 червня окупаційні війська РФ здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області.

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За даними слідства, внаслідок ворожого удару постраждало 15 людей. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.

 

Наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники та комунальні служби.

Луцькракетний ударвійна
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