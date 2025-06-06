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Politico: У Білому домі намагаються помирити Трампа з Маском

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 6 червня 2025, 11:50
Politico: У Білому домі намагаються помирити Трампа з Маском
Дональд Трамп, Ілон Маск, фото: Getty Images

У Білому домі повідомляють про сигнали можливого примирення між американським президентом Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском, які напередодні влаштували публічну сварку. 

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Помічники Білого дому, які намагалися переконати президента стримати свою публічну критику на адресу Маска, запланували на п'ятницю телефонну розмову з мільярдером, щоб домовитися про примирення.

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Сам Трамп у телефонному коментарі Politico сказав, що "все гаразд", коли його спитали про сварку з Маском.

"Все йде дуже добре, краще не буває", – зазначив він.

Трамп також почав вихвалятись своїми рейтингами прихильності, заявивши: "Цифри зашкалюють, це найвищі опитування, які я коли-небудь мав, і я мушу йти".

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Помічники Трампа порадили йому зосередитися на бюджетному законопроєкті, який і став причиною суперечки, та його проходженні через Сенат, а не на конфлікті з Маском.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х, які почались із критичного зауваження: мовляв, без його допомоги "Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 мандати проти 49 у Сенаті".

У подальших дописах Маск продовжив різко критикувати One Big Beautiful Bill, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Принагідно він почав наводити раніші заяви Трампа, де той, серед іншого, різко критикував збільшення бюджетного дефіциту, супроводжуючи їх саркастичними коментарями на кшталт: "Де людина, яка писала ці слова? Її замінили на клона?"

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!".

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.

ТрампМаскСША
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