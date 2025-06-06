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В Україні побільшало тих, хто готовий терпіти війну – опитування

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 червня 2025, 11:53
В Україні побільшало тих, хто готовий терпіти війну – опитування
фото: getty Images

60% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, ще 6% готові терпіти війну рік, свідчать дані соціологічного опитування.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 15 травня - 3 червня

Деталі: Соціологи зазначають, що у березні показник тих, хто готовий терпіти війну, скільки потрібно, знизився до 54%, водночас між березнем і травнем-початком червня він зріс до 60%. Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

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При цьому говорять про те, що готові терпіти більш короткий період (декілька місяців або пів року) – 20% (у березні було 24%). Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.  

 

Зазначається, що у всіх регіонах порівняно з початком 2024 року стало менше тих, хто відповів, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Водночас у всіх регіонах порівняно з березнем 2025 року показник зріс.

 

Також, кажуть соціологи, незалежно від віку, більше половини у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

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Довідково: Опитування КМІС проводилось 15 травня-3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

У всіх підконтрольних уряду регіонах було опитано 1011 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

опитуванняросійсько-українська війна
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