ЄС надає 30 млн євро на відновлення водопостачання Кривого Рогу після підриву Каховської ГЕС

Європейський Союз надасть 30 мільйонів євро на відновлення системи водопостачання у Кривому Розі, яка зазнала пошкоджень після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу представництва ЄС в Україні

Деталі: Проєкт, який реалізовуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ), символічно оголошено у другі роковини підриву Росією Каховської дамби.

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"Атаки Росії серйозно пошкодили водну інфраструктуру України, залишивши цілі міста під загрозою. Завдяки цьому проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість громад, таких як Кривий Ріг", – заявив Жослен Корне, керівник відділу з питань відбудови, енергетики, інфраструктури та довкілля представництва ЄС в Україні.

До катастрофи Кривий Ріг отримував воду з Каховського водосховища. Після його втрати місто залежить від деградованих і недостатніх альтернативних джерел.

Як зазначається у заяві, новий проєкт, профінансований ЄС і реалізований МОМ, покликаний покращити якість води, зменшити енергоспоживання та втрати води в міських трубопроводах.

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У партнерстві з КП "Кривбасводоканал" та місцевою владою МОМ оновить насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність водоочисних споруд. Протягом наступних двох років проєкт охопить до 700 тисяч жителів Кривого Рогу, включно з приблизно 80 тисячами внутрішньо переміщених осіб.

Каховську дамбу, окуповану Росією на початку повномасштабного вторгнення, було зруйновано вранці 6 червня 2023 року. Це спричинило десятки загиблих та масштабні руйнування: було затоплено 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій.

Оцінка наслідків катастрофи 2023 року, підготовлена ООН та урядом України за участі Світового банку і ЄС, оцінила збитки у $14 млрд США.

Після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески зробили Німеччина, Австрія та Литва.

Німеччина запропонувала 5 тисяч фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія – 20 цистерн для води і 10 бурових насосів. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.