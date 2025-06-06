5 років разом: УП відзначила ювілей Клубу фотосесією для читачів від Олександра Чекменьова

До п’ятої річниці заснування Клубу УП редакція влаштувала символічну фотосесію з шістьма його учасниками – людьми, які втілюють цінності "Української правди".

Автором серії став класик української фотографії Олександр Чекменьов – один із найвідоміших сучасних документалістів, який нині працює у редакції.

У проєкті взяли участь члени Клубу, які багато років підтримують незалежну журналістику, допомагаючи редакції донатами.

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Серед них:

Олександра Матвійчук – правозахисниця, очільниця Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року та премії "УП 100: Сила жінок" 2025-го.

Олександра Ляшенко – викладачка Луганського національного університету ім. Шевченка, докторка економічних наук, засновниця проєкту "Безпекове мислення".

Оксана Лєбєдєва – засновниця благодійної організації Gen.Ukrainian, яка займається психологічною реабілітацією дітей, травмованих війною.

Антон Дробович – історик, військовий, колишній очільник Українського інституту національної пам’яті, а нині – керівник Центру прав людини та меморіалізації війни при KSE.

Масі Найєм – адвокат, правозахисник, ветеран, засновник юридичної компанії "Міллер" і ГО "Принцип", що захищає права військових.

Ірина Данилевська – співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week з 1997 року.

Усі учасники позували у футболках з ілюстрацією Дон Кіхота, створеною китайським художником, дисидентом і другом України – Ай Вейвеєм.

Таку ж футболку може отримати кожен, хто оформить річну підписку на Клуб УП від 2500 гривень.