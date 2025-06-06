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На українців чекають спекотні вихідні: місцями до +37°, короткочасні дощі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 13:23
На українців чекають спекотні вихідні: місцями до +37°, короткочасні дощі
ілюстративне фото з сайту "Укрінформ"

Короткочасні дощі та грози пройдуть на значній території України в суботу, вдень 28-33°, на південному сході до 35.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Короткочасні дощі та грози очікуються в північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях у суботу, на решті території без опадів.

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Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині подекуди сильна спека 35°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві 7 червня місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

У неділю вночі на північному заході країни, вдень у західних, подекуди в Житомирській, Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 8 червня - без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

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