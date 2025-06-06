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Україна знищила бомбардувальники, які готувалися бити по ній – розвідка Естонії

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 6 червня 2025, 15:17
Україна знищила бомбардувальники, які готувалися бити по ній – розвідка Естонії
фото: Getty Images

Глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що російські Ту-95, уражені під час української операції "Павутина", мали на меті завдати ракетного удару по Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Ківісельг зазначив, що усі пошкоджені літаки активно застосовувались в ракетних атаках на Україну.

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Україна атакувала щонайменше п'ять стратегічних аеродромів у глибині Росії, повністю знищивши щонайменше сім далеких бомбардувальників і пошкодивши щонайменше два далеких бомбардувальники, додав він.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – сказав Ківісельг.

При цьому, за його словами, відновлення літаків вимагатиме від Росії значних додаткових ресурсів.

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"Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ", – додав глава естонської розвідки.

За словами Ківісельга, особливо важливо, що Україна провела серію одночасних спецоперацій у найвіддаленіших регіонах Росії, що стало потужним сигналом путінському режиму про потенціал, який може бути використаний для примусу Росії до реальних мирних переговорів.

У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.

У цьому контексті він нагадав, що Росія завдала удару у відповідь, використавши для атаки 407 ударних безпілотників і 44 ракети. За його словами, наразі Росія на більше не здатна.

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