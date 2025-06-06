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Мерц запевняє, що почув від Трампа чітке "ні" щодо намірів США вийти з НАТО

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 16:24
Мерц запевняє, що почув від Трампа чітке ні щодо намірів США вийти з НАТО
Мерц і Трамп. фото соцмережі Х німецького канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повністю впевнений у зобов’язаннях Сполучених Штатів Америки перед Північноатлантичним альянсом за президентства Дональда Трампа.

Джерело: Мерц, якого цитує Politico, "Європейська правда"

Деталі: Німецький канцлер виступив із такою заявою 6 червня, наступного дня після свого візиту до Вашингтона, де відбулася його зустріч із Трампом у Білому домі.

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"У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО", – сказав Мерц під час сесії запитань і відповідей на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні.

Розповідаючи про приватну розмову з президентом США, Мерц зазначив: "Питання було таким: чи має він (Трамп) намір залишити НАТО – я переказую приблизно – і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом".

Канцлер наголосив на важливості цієї розмови за зачиненими дверима.

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"Звісно, ми детально обговорили три великі теми, які зараз нас найбільше турбують: війну в Україні, торговельну політику та майбутнє НАТО", – сказав він, додавши, що Європа тепер повинна робити більше для виконання своїх зобов’язань.

Також за підсумками зустрічі з Трампом Мерц заявив про спільний обов'язок Німеччини та США щодо сильнішого тиску на Росію.

Загалом Мерц позитивно оцінив свій перший візит до президента США Дональда Трампа.

НАТОСШАТрамп
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