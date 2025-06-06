Росіяни поливають вогнем Донеччину: вбили одного і поранили 8 мирних мешканців

У п’ятницю російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Донеччини: 1 людина загинула і ще восьмеро дістали поранення.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Так о 06:30 окупанти атакували село Комар Волноваського району. Попередньо, ворог використав РСЗВ "Смерч". Отримав тяжкі травми 48-річний чоловік.

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Вже о 07:10 під приціл військ РФ потрапило селище Новий Донбас. Множинних осколкових поранень зазнав чоловік 54 років. Його госпіталізували до лікарні у важкому стані, зазначає Мєдвєдєва.

Майже через годину ворог завдав артилерійського обстрілу по Мирнограду. В зоні ураження опинився приватний сектор, де загинув 59-річний чоловік.

О 9:00 армія держави-агресора скинула авіабомбу "ФАБ-250" із модулем УМПК на Костянтинівку. За місцем проживання отримала мінно-вибухову травму, контузію й струс головного мозку 61-річна містянка. За даними прокуратури, в місті пошкоджено 5 приватних будинків.

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Крім того, об 11:10, війська РФ знову атакували Мирноград. Зазнали поранень місцева жителька і громадянин 41 і 43 років. Через 50 хвилин окупанти повторили обстріл. Поблизу місцевого ринку дістали тілесні ушкодження двоє жінок та чоловік віком 45, 48 і 65 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їм надано медичну допомогу, додала речниця.