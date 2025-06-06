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ЗМІ: Трамп подумує продати свою Tesla після сварки з Маском

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 17:43
ЗМІ: Трамп подумує продати свою Tesla після сварки з Маском
фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп може продати чи віддати свій електрокар Tesla, який придбав, щоб підтримати Ілона Маска, і яким хизувався перед журналістами в Білому домі.

Джерело: CNN та The Wall Street Journal, які цитують посадовця Білого дому на умовах анонімності, "Європейська правда"

Деталі: В березні Трамп купив Tesla, аби підтримати Маска на тлі хвилі критики його роботи в американській адміністрації та нападів на офіси виробника електрокарів.

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Автомобіль відтоді стоїть на території Білого дому. Сам Трамп не користувався ним, але "позичав" його працівникам своєї адміністрації.

За словами представника Білого дому, тепер Трамп хоче продати або, можливо, подарувати комусь свою Tesla. Співрозмовник журналістів не уточнив, на якому етапі перебуває це рішення.

Передісторія:

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  • Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
  • Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х, які почались із критичного зауваження: мовляв, без його допомоги "Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 мандат проти 49 у Сенаті".
  • У подальших дописах Маск продовжив різко критикувати бюджетний законопроєкт Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.
  • У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!".

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