ЗМІ: Трамп подумує продати свою Tesla після сварки з Маском

Американський президент Дональд Трамп може продати чи віддати свій електрокар Tesla, який придбав, щоб підтримати Ілона Маска, і яким хизувався перед журналістами в Білому домі.

Джерело: CNN та The Wall Street Journal, які цитують посадовця Білого дому на умовах анонімності, "Європейська правда"

Деталі: В березні Трамп купив Tesla, аби підтримати Маска на тлі хвилі критики його роботи в американській адміністрації та нападів на офіси виробника електрокарів.

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Автомобіль відтоді стоїть на території Білого дому. Сам Трамп не користувався ним, але "позичав" його працівникам своєї адміністрації.

За словами представника Білого дому, тепер Трамп хоче продати або, можливо, подарувати комусь свою Tesla. Співрозмовник журналістів не уточнив, на якому етапі перебуває це рішення.

Передісторія:

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