У День журналіста росіяни поранили двох пресофіцерів ДСНС у Києві

Внаслідок масованого комбінованого російського удару по Києву 6 червня поранення отримали пресофіцери столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров та Інна Жельчик.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "У День журналіста, під час ліквідації наслідків чергової атаки, поранено двох працівників пресслужби Головного управління ДСНС України у місті Києві: Павла Петрова, керівника комунікаційного підрозділу, та його співробітницю Інну Жельчик.

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Павло, попри власне поранення, врятував колегу".

Деталі: Міністр зазначив, що пресофіцерам надається медична допомога.

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