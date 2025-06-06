У День журналіста росіяни поранили двох пресофіцерів ДСНС у Києві
П'ятниця, 6 червня 2025, 18:32
Внаслідок масованого комбінованого російського удару по Києву 6 червня поранення отримали пресофіцери столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров та Інна Жельчик.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова: "У День журналіста, під час ліквідації наслідків чергової атаки, поранено двох працівників пресслужби Головного управління ДСНС України у місті Києві: Павла Петрова, керівника комунікаційного підрозділу, та його співробітницю Інну Жельчик.
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Павло, попри власне поранення, врятував колегу".
Деталі: Міністр зазначив, що пресофіцерам надається медична допомога.
Передісторія:
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- В ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану атаку БпЛА та ракетами по столиці. Внаслідок ворожих ударів загинули 3 співробітники ДСНС. Постраждали 23 людей, серед яких 14 рятувальників.