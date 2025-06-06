Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 червня 2025, 18:46
РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину, постраждав чоловік
Фото - Сергій Лисак в telegram

Понад 30 атак вчинила російська армія на Дніпропетровщину протягом дня 6 червня, постраждав 50-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Агресор тероризував три райони області.

Реклама:

По Нікопольському цілив з артилерії, скеровував дрони. Було гучно у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Постраждав 50-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, перебуватиме під амбулаторним наглядом".

Деталі: Унаслідок атак понівечені декілька підприємств, інфраструктура, ринок. Пошкоджена багатоповерхівка, там виникла пожежа. Також потрощені два приватні будинки, мікроавтобус і два легковика.

РЕКЛАМА:

По Новогригорівській громаді Синельниківського району ворог застосував FPV-дрон. Там зайнялась суха трава. Пожежу ліквідували.

Дніпропетровська областьобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рух червоною лінією метро Києва відновили
Росія поширила фейк про початок обміну і спекулює на чутливій темі – Коордштаб
фотоЗМІ: Трамп подумує продати свою Tesla після сварки з Маском
Оновлено, фотоУ Луцьку дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
Колишніх топчиновників "Запоріжжяобленерго" оголосили в міжнародний розшук
Польща передумала купувати американські гелікоптери Black Hawk
Усі новини...
Дніпропетровська область
Розвідка НАТО не бачить ознак підготовки Росією наступу на Суми або Дніпропетровщину
На Дніпропетровщині шахраї ошукали родичів зниклих військових на 3 млн грн
Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено медзаклад, магазин, ЛЕП, 3 постраждалих
Останні новини
20:44
фото, відеоУ Луцьку кількість постраждалих від російської атаки зросла до 30 осіб
20:20
"Київстар" купив валютні ОВДП на понад 5,2 мільярда: навіщо це компанії
20:16
фотоУ Чернігові деблокували тіло з-під завалів підприємства, яке атакувала РФ
19:59
Одним рішенням США поставили під загрозу пластмасову індустрію Китаю
19:58
Львівська "Галичанка" обіграла ужгородські "Карпати" і завоювала Кубок України з гандболу
19:53
Фінляндія після масованих ударів по Україні закликала РФ до припинення вогню
19:41
Якими є неочевидні наслідки операції "Павутина" – подкаст
19:23
Рух червоною лінією метро Києва відновили
19:22
Лідер ультраправих в Австрії обурився ймовірному візиту Зеленського
19:15
У США суд тимчасово заблокував заборону Трампа на в’їзд іноземних студентів Гарварда до країни
Усі новини...
Реклама:
Реклама: