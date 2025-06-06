РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину, постраждав чоловік

Понад 30 атак вчинила російська армія на Дніпропетровщину протягом дня 6 червня, постраждав 50-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Агресор тероризував три райони області.

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По Нікопольському цілив з артилерії, скеровував дрони. Було гучно у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Постраждав 50-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, перебуватиме під амбулаторним наглядом".

Деталі: Унаслідок атак понівечені декілька підприємств, інфраструктура, ринок. Пошкоджена багатоповерхівка, там виникла пожежа. Також потрощені два приватні будинки, мікроавтобус і два легковика.

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По Новогригорівській громаді Синельниківського району ворог застосував FPV-дрон. Там зайнялась суха трава. Пожежу ліквідували.