Лідер ультраправих в Австрії обурився ймовірному візиту Зеленського

ЗМІ анонсували на 16 червня візит президента України Володимира Зеленського в Австрію, це ще до офіційного підтвердження викликало обурення в ультраправій Австрійській партії свободи.

Джерело: видання Heute, Kronen Zeitung і Der Standard з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За інформацією ЗМІ, заплановані зустрічі Зеленського з представниками австрійської влади – канцлером Крістіаном Штокером та федеральним президентом Александром Ван дер Белленом.

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Інші деталі візиту залишаються невідомими; в уряді Австрії відмовились від коментарів.

Попри відсутність офіційного підтвердження візиту, лідер ультраправих Австрії Герберт Кікль уже встиг публічно обуритись цим "зовнішньополітичним промахом", який, на його думку, "робить Австрію потенційною мішенню в разі ескалації".

"Цей візит є ще одним ланцюжком у ланцюзі порушень нейтралітету та недостовірної політики нейтралітету останніх років. Австрія як нейтральна держава має бути миротворцем і посередником, а не стороною війни", – вважає він.

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Зазначимо, що це стане першим візитом Зеленського до Австрії з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Український президент у березні 2023-го виступав в австрійському парламенті через відеозвʼязок.

Нагадаємо, в березні Володимир Зеленський в Брюсселі зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.