WSJ: У Трампа намагаються послабити законопроєкт Грема із "розгромними" санкціями проти Росії

Адміністрація Дональда Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією WSJ, протягом останніх тижнів представники Білого дому таємно зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити законопроєкт із санкціями проти Росії.

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Серед іншого, як поділились анонімні помічники сенатора, у Трампа пропонували додати до проєкту положення, які дозволили б президенту США самостійно вирішувати, кого або що піддавати санкціям.

Також Білий дім пропонував замінити всі формулювання зі словом "повинен" на "може", тим самим скасувавши обов'язковий характер передбачених санкцій, дізнався The Wall Street Journal.

В оточенні Грема висловили обурення тим, що усунення обов'язкового характеру санкцій зробить законопроєкт беззубим, і наголосили, що Трамп і так має можливість запроваджувати санкції на свій розсуд.

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Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.