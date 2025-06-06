ЗМІ: На Одещині від вибуху автівки загинув працівник ТЦК

У Березівському районі Одещини вибухнув автомобіль, за даними ЗМІ, йдеться про працівника ТЦК та СП.

Джерело: головне управління Нацполіції Одеської області, "Суспільне" та "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: У поліції Одещини повідомили, що в Березівському районі вибухнув автомобіль. Відомо про загибель однієї людини.

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Джерела "Суспільного" у правоохоронних органах підтвердили загибель співробітника Березівського районного ТЦК та СП унаслідок вибуху автівки.

"Суспільному" також повідомили, що більше від вибуху постраждалих немає.

Доповнено: Джерело "Української правди" в правоохоронних органах повідомило, що загиблий був виконуючим обов’язки військкома, але на момент трагедії перебував у відпустці, тобто не при виконанні службових обов’язків.